NATO baş katibi Yens Stoltenberq Türkiyə prezident Rəcəp Tayyib Ərdoğanı yenidən prezident seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib .

Metbuat.az xəbər verir ki, Stoltenberq təbrik mesajını Tvitterdə yayımlayıb.

"Yenidən prezident seçilən Rəcəb Tayyib Ərdoğanı təbrik edirəm. İyulda keçiriləcək NATO Zirvə toplantısına hazırlaşmaq üçün birgə işi davam etdirməyi səbirsizliklə gözləyirəm" -, deyə Stoltenberq qeyd edib.

