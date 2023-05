Mayın 27-si axşam saatlarında Xəzər rayonu Zirə qəsəbəsində ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qafqazinfo”nun məlumatına görə, idarə etdiyi mopedin yük avtomobilinə çırpılması nəticəsində ölən 1988-ci il təvəllüdlü Əliyev Rasim Güləli oğlunun şirkətlərdən birində işləməsi məlum olub. Belə ki, aqroparklardan birində aqronom kimi fəaliyyət göstərən Rasim mopedlə yaşadığı qəsəbədə hərəkətdə olarkən qəzaya düşüb.



Mərhum aqronomun fotosunu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.