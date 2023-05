Taksilərlə bağlı YENİLİK - Vahid nəzarət sistemi yaradıla bilər

Son günlər narkotikə görə saxlanılan taksi sürücülərinin sayı artıb. Hətta spirtli içki qəbul edərək sükan arxasına əyləşənlərə də rast gəlinib.

Metbuat.az xəbər verir ki, taksi sahəsində hökm sürən özbaşnalığın aradan qaldırılması üçün vahid nəzarət sisteminin yaradılması irəli sürülüb.

Ekspertlər hesab edir ki, dünya praktikasında taksi sürücülərinin iş saatı 8-13 saatdır. Lakin Bakıda sürücülər 20 saat taksi kimi fəaliyyət göstərirlər.

Azərbaycanda taksi fəaliyyəti ilə bağlı xeyli qanun olsa da problem qanunvericiliyin köhnə olmasındadır. Bu qanunlar yalnız klassik taksi fəaliyyətini tənzimləyə bilir. Bu səbəbdən də yeni nəzarət sisteminin yaradılmasına ehtiyac var.

Ətraflı ARB-nin hazırladığı videomaterialda izləyə bilərsiniz:

