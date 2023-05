“Türkiyə Prezidenti ənənəvi olaraq ilk xarici səfərini Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti və Azərbaycana edir”.

Metbuat.azxəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezident Administrasiyasının sözçüsü İbrahim Kalın bildirib.



Onun sözlərinə görə, iyunun 1-də Moldovanın paytaxtı Kişineuda da bir tədbir var: “Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın həmin toplantıya qatılıb-qatılmayacağı hələ ki məlum deyil”.





