Seçkilərdən əvvəl Ərdoğana gələn maraqlı hədiyyə: “Qalib olacaqsan” - FOTO

Türkiyədə prezident seçkilərinin birinci turundan iki gün sonra Rəcəb Tayyib Ərdoğanla MHP lideri Dövlət Baxçalı arasında keçirilən görüşlə bağlı maraqlı detal üzə çıxıb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, Baxçalı görüş zamanı Ərdoğana hədiyyə edib. Bildirilir ki, hədiyyə möhürdən və üzərində sözlər yazılmış xüsusi kağızdan ibarət olub. Kağızın üzərində yazılıb:

“Türkiyə respublikasının 100-cü ilində13-cü prezident olaraq, möhürünüzü vuracağınıza inanıram. 16 may 2023-ci il Dövlət Baxçalı MHP sədri”

Məlumata görə, ilk turdan sonra MHP araşdırma apararaq, Ərdoğanın prezident seçkilərində qalib gələcəyinə əmin olub. Məlumata görə, buna görə, MHP lideri Ərdoğana belə hədiyyə verib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

