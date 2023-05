3 nəfər qəzada öldükdən sonra yola işıq çəkdilər - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, mayın 28-də 1980-ci il təvəllüdlü Əliyev Ayaz Vəli oğlu idarə etdiyi “Nissan Tiida” markalı avtomobillə Hövsan qəsəbəsi Zığ yolu Zığ bağları adlanan ərazidə üzü Zığ qəsəbəsi istiqamətində hərəkət edərkən piyadaların keçidi üçün nəzərdə tutulan keçidin altından yolu keçən piyadaları vurub. Nəticədə 1964-cü il təvəllüdlü Rəsulova Səkinə Baloğlan qızı, onun 1984-cü il təvəllüdlü gəlini Cavadova Samirə Xudayar qızı və sonuncunun 2020-ci il təvəllüdlü qızı Hüseynova Məryəm Nadir qızı aldıqları xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Hadisənin baş verdiyi yer piyada keçidinin yaxınlığı olsa da, ərazidə işıqlandırma olmayıb. Bu səbəbdən sürücünün görmə məsafəsi xeyli azalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, üç nəfərin ölümünə səbəb olan qəzadan sonra isə yoldakı işıqlandırma bərpa olunub.

Qeyd edək ki, sözügedən yolda işıq problemi bundan əvvəl mətbuatda dərc olunsa, heç bir nəticə əldə edilməmişdi.

