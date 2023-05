Prezidentin Təhlükəsizlik Xidməti ilə bağlı dəyişiklik - FƏRMAN

Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə Fərman imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fərmana əsasən “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik təsdiqlənib.



Sənədlə Nazirlər Kabinetinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidmətinin rəsmi embleminin Əsasnaməsi və təsviri ilə bağlı təkliflərini bir ay müddətində hazırlayıb Prezidentə təqdim etmək tapşırılıb.

