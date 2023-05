Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Avropa siyasi birliyi” 2-ci Zirvə Toplantısında iştirak etmək üçün mayın 31-də Moldovaya səfərə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kişineu şəhərinin beynəlxalq aeroportunda dövlət başçısını rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

