Müğənni Samir Piriyev arxiv fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, fotoda sənətçilər Lalə Məmmədova, İradə İbrahimova, Ceyhun Nemətov və başqaları yer alıb.

Samir paylaşıma “Təxminən, 30 ilin şəklidir. Burada kimləri tanıdınız?” – deyə, qeyd edib. İzləyicilərin əksəriyyəti müğənniləri tanımaqda çətinlik çəkdiklərini bildiriblər.

Həmin fotonu təqdim edirik:

