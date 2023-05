ABŞ Ukraynaya yeni silah yardımı edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ağ Ev məlumat yayıb.

Paketə "Patriot" hava hücumundan müdafiə sistemləri, "HIMARS MLRS", həmçinin "Stinger MANPADS" və "Avenger" hava hücumundan müdafiə sistemləri üçün sursatlar daxil olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.