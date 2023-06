İctimai fəal Abid Qafarov azadlığa buraxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Apellyasiya Məhkəməsi qərar qəbul edib.

Belə ki, Abid Qafarov üçün nəzərdə tutulmuş cəza müddəti başa çatdığı üçün o, məhkəmə zalından birbaşa azadlığa buraxılıb.

Qeyd edək ki, A.Qafarov ötən ilin iyulunda bir qrup qazi tərəfindən verilmiş xüsusi ittiham qaydasında şikayət əsasında həbs edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.