Xəbər verdiyimiz kimi, sabiq mədəniyyət naziri Anar Kərimov ISESCO-nun Tərəfdaşlıq və Beynəlxalq Əməkdaşlıq sektorunun müdiri təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sabiq nazir artıq bu postda işlərinə başlayıb.

Qeyd edək ki, Anar Kərimov 2021-2022-ci illərdə mədəniyyət naziri vəzifəsində olub. Bu, onun vəzifədən getdikdən sonra media görünən ilk fotosudur.

