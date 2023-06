Bakı sakininin bank kartından oğurluq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, mayın 25-də Bakı şəhər sakini olan bir nəfərin bank kartından hesabındakı 641 manatı oğurlanıb.

Sabunçu rayon Polis İdarəsinin 14-cü Polis Bölməsi əməkdaşlarının daxil olan məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində oğurluqda şübhəli bilinən paytaxt sakini Vüqar Qafarov müəyyən olunaraq saxlanılıb.

