Bu il mayın 31-nə Azərbaycanda pul bazası 17 milyard 350,5 milyon manata bərabər olub ki, bu da dörd aylıq göstərici ilə müqayisədə 1,5% azdır.

Metbuat.az bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, ölkədə pul bazası ilin əvvəlinə nisbətən 0,6 % azalsa da, son 1 ildə 16,6 % artıb.

