ABŞ prezidenti Co Bayden yenə yıxılıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, Bayden Amerika Hərbi Hava Qüvvələri Akademiyasının Məzun Mərasimindəki çıxış etdikdən sonra yıxılıb. O, mühafizəçilərinin köməyi ilə ayağa qalxıb.

Vəziyyətinin yaxşı olduğu bildirilir.

Qeyd edək ki, Amerika prezidenti bundan əvvəl də təyyarəyə minərkən və velosiped sürərkən yıxılmışdı.

