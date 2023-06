“Rusiya Ukrayna ətrafındakı münaqişə ilə bağlı Ermənistanın mövqeyini nəzərə alır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin sözçüsü Dmitri Peskov deyib. O bildirib ki, lakin, Moskva İrəvanla müttəfiqlik münasibətlərini inkişaf etdirməkdə davam edir.

Xatırladaq ki, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan daha əvvəl bildirmişdi ki, ölkəsi Ukraynadakı müharibədə Rusiyanın müttəfiqi deyil.

