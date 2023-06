Azərbaycanlı aparıcı Türkiyənin gündəmində: “Vay, vay Kamal” - VİDEO

Qardaş Türkiyədə mayın 28-də keçirilən ikinci tur prezident seçkilərinin yekunu dost və qardaş ölkələrinin hər birində hədsiz maarq, sevinc və bayram şənlikləri ilə qarşılandığı bəllidir. Lakin fakt faktlığında qalır ki, Azərbaycanda olduğu kimi, heç bir ölkədə nəticələr maraqla izlənilməyib.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, Türkiyə mediası neçə gündür Azərbaycanda bu seçkilərin nəticələrinə olan reaksiyanı bölüşür. Bu dəfə qardaş ölkənin mediası ölkəmizdə yayımlanan telekannallarından birində aparıcının fikirlərini bölüşüb. Aparıcı Ərdoğanın seçkilərdə Kılıçdaroğlu üzərində qələbəsini özünəməxsus formada şərh edib. "Millət İttifaqı"nın namizədi Kamal Kılıçdaroğlu üçün "Əvvəl cənab Kamal, sonra Kamal bəy, son olaraq Vay Kamala" ifadələrini işlədib.





