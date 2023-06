"Ata ocağı" serialı niyə final edir? - Rejissordan AÇIQLAMA

Xəbər verdiyimiz kimi, "Ata ocağı" serialı 6 ildən sonra final edir.

Serialın rejissoru Rüfət Şahbazov bununla bağlı "Metbuat.az"a danışıb. O qeyd edib ki, serialı bitirərək yeni layihələrə başlamaq qərarı alıblar. Final bölümü isə yayda yayımlanacaq:

"Ata Ocağı"nın final bölümünü çəkdik, amma efiri hələ bir neçə ay davam edəcək. Final seriyası isə efirə yayda gedəcək. Serial 6 ildir davam edirdi. Baş ssenarist Valeh Əhmədov, prodüsserimiz Amiran Babayev ilə bu mövsüm serialı bitirmək və yeni layihələrə başlamaq planlaşdırdıq. Bunu rəhbərimiz "Xəzər Tv"nin rəhbəri Murad Dadaşov ilə bölüşdük və qərar verildi. Çünki tamaşaçılar nə qədər baxmaq istəsələr də, artıq bitməlidir, yenilənməliyik".



Rüfət Şahbazov



Yeni layihələrin olub-olmayacağı ilə bağlı suala isə rejissor belə cavab verib:

"Yeni layihələr haqda hələ heç nə deyə bilmərəm. Çünki hələ "Ata Ocağı"nın montaj prossesi davam edir".

Qeyd edək ki, psixoloji dram janrında olan ekran işi 2017-ci ildən yayımlanırdı. Serial həftəiçi 5 gün ekrana gəlirdi.

Gülər Seymurqızı

