Azərbaycanın işğaldan azad edilən Şuşa şəhərində kütləvi məzarlıq aşkar edilib.

Metbuat.az “Report"a istinadən xəbər verir ki, kütləvi məzarlıq Şuşa türməsinin ərazisində aşkar olunub.

