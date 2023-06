Şəmkirdə güclü yağışdan sel gəlib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, sel rayonun Zəyəm qəsəbəsinində bir neçə küçəni basıb. Hazırda ziyanla bağlı məlumat yoxdur.

Qeyd edək ki, Qərb bölgəsində yağışlı hava höküm sürür.

