Bakıda bu tarixədək 3 min bina söküləcək - VİDEO

İstismar müddəti bitən və qəzalı vəziyyətdə olan binalar, o cümlədən yataqxanalar söküləcək. Bununla bağlı artıq xüsusi dövlət proqramı hazırlanıb. Yaxın vaxtlarda prosesə start veriləcək .

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda Bakıda istismar müddəti başa çatmış tikililərin sayı 3 mindən çoxdur. Söhbət 5 və 9 mərtəbəli yaşayış binalarından gedir.

Belə tikililər həm şəhərin ümumi görünüşünü korlayır, həm də yaşayış üçün artıq əlverişli deyil. Maxsimum 5-6 il ərzində prosesin 80 faizinin başa çatması gözlənilir.

Ətraflı ARB-nin videomaterialında izləyə bilərsiniz:

