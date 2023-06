Göygöldə güclü yağışdan sonra dolu yağıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu gün saat 16:30-da rayon mərkəzinə və ucqar kəndlərə dolu düşüb.

Hazırda dolunun ziyan törətməsi ilə bağlı məlumat yoxdur.

Qeyd edək ki, qərb bölgəsini əhatə edən rayonlarda yağışlı hava şəraiti hökm sürür.

