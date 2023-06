Türkiyə Super Liqasında İstanbul derbisi baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 37-ci turda "Qalatasaray" "Fənərbaxça"nı qəbul edib.

Sona iki tur qalmış çempionluğu əldə edən "Qalatasaray" doğma divarlar arasında əzəli rəqibi "Fənərbaxça"nı 3:0 hesabı ilə məğlub edib.

