Türkiyə iyulun 1-dən etibarən ticarət gəmilərinin Bosfor və Dardanel boğazlarından keçməsinə görə rüsumları 8,3% və 4,42 ABŞ dolları olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV-i məlumat yayıb.

Xatırladaq ki, aprel ayının sonunda Türkiyə Sahil Mühafizəsi Xidməti yük gəmisinin sıradan çıxması səbəbi ilə Bosfor boğazının müvəqqəti bağlandığını elan edib.



