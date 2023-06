“Bu ilin aprelində valyuta ehtiyatlarımız 12% ataraq 66 milyard ABŞ dollarına çatıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin sədri Taleh Kazımov Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin iclasında bildirib.



Onun sözlərinə görə, AMB-nin ehtiyatları 2,2% artaraq 9,2 milyard ABŞ dollarına yüksəlib: “Kredit portfelimiz 20 milyard ABŞ dollarına çatıb. Depozit bazası 5%-dən çox artıb. Kredit portfelinin keyfiyyəti isə 3,7%-ə düşüb”.

