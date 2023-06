I qrup üzrə qəbul imtahanı zamanı abituriyentin ayaqqabısının altında mobil telefon aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə təhsil eksperti Adil Vəliyev paylaşım edib.

Qeyd edək ki, imtahan qaydalarına görə, imtahan zamanı telefon aşkar edilməsi imtahan nəticəsinin ləğv edilməsinə səbəb olur.



