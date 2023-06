Qırğızıstanda dövlət çevrilişinə cəhd edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Qırğızıstanın Milli Təhlükəsizlik üzrə Dövlət Komitəsi məlumat verib. Bildirilir ki, Milli Təhlükəsizlik üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşları dövlət çevrilişi barədə planlar quran bir qrup şəxsi nəzarətə götürüb.

Açıqlamada deyilir ki, bir qrup şəxs hakimiyyəti zorla ələ keçirməyi planlaşdırıb. Onların kimliyi hələlik açıqlanmayıb.

