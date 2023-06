NATO-nun tələbi ilə Sülh Korpusu nəzdindəki türk komandoları 24 ildən sonra Kosovoya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, NATO Kosovo və Serbiya arasında gərginlik səbəbilə belə qərar qəbul edib. Məlumata görə, 450 komando və 20 mülki personaldan ibarət ilk qrup artıq Kosovonun cənub bölgəsində Prizrendəki Sultan Murat Kışlasına yerləşdirilib. Məlumata görə, türk komandolar oradan Kosovonun şimal hissəsində yerləşən və əksəriyyəti serblərin yaşadığı Şimali Mitrovitsaya gedəcək.

