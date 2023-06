Mahir Əzimovun faciəvi şəkildə ölən oğlunun görüntüsü - FOTO

İyunun 3-də Mərdəkan qəsəbəsinsə 14 yaşlı Məhəmməd Əzimov dənizdə boğulub.

Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Yeni Suraxanı qəsəbə sakini olan 14 yaşlı Məhəmməd 89 nömrəli məktəbin 10-cu sinif şagirdi olub.

Qeyd edək ki, 14 yaşlı Məhəmməd Əzimovun nəşi dənizdən çıxarılaraq ailəsinə təhvil verilib. O, Müsəlman Birliyi Hərəkarının üzvü Mahir Əzimovun oğludur. O, bir müddət əvvəl narkotik dövriyyəsində ittiham olunaraq həbs olunub və iyunun 4-də oğlunun vəfatı ilə əlaqədar bir neçə günlük cəzaçəkmə müəssisəsindən evə buraxılıb.

