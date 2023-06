Heydər Əliyev Hava Limanında günəşin doğuşunu əks etdirən foto böyük marağa səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, fotonun müəllifi Lyokindir.

“Təyyarənin ideal mövqeyini tutmaq mənə, təxminən, bir ilə başa gəldi”, - deyə o yazıb.

