“Səbail” növbəti transferini reallaşdırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, klubun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, “Sumqayıt”dan ayrılan Süleyman Əhmədovu heyətinə qatıb. 23 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə 1 illik müqavilə imzalanıb.

Paytaxt təmsilçisi bundan əvvəl “Kəpəz”dən ayrılan Yusif Nəbiyevi sıralarına qatıb.

