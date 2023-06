Milli Məclis 2023-cü il yaz sessiyasının qanunvericilik işləri planı na daxil edilən 5 qanun layihəsini müzakirəyə çıxarmayıb.

Metbuat.az həmin qanun layihələrinin adlarını təqdim edir:

1. “Hərbi qulluqçuların statusu haqqında” qanun layihəsi;

2. “Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması haqqında” qanun layihəsi;

3. Rəqabət Məcəlləsinin layihəsi;

4. “Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında” qanun layihəsi;

5. “Ali təhsil haqqında” qanun layihəsi.

