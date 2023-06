Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Şimali Makedoniyanın sədrliyi altında ATƏT-ə üzv dövlətlərin daimi nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən dəyirmi masada iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN-in "Twitter" hesabında məlumat verilib.

"Görüşdə ATƏT-in əməkdaşlıq gündəliyi və Azərbaycan - Ermənistan münaqişədən sonrakı məsələlər ətrafında səmərəli müzakirə aparılıb", - XİN bildirib.

