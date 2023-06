Quba Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının mühafizəçiləri qəzaya düşüb, ölən var.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, hadisə b u gün səhər saatlarında rayon ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, Quba Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının mühafizəçiləri işdən çıxış evə gedərkən qəzaya düşüb. Nəticədə onlardan biri dünyasını dəyişib, digərinin vəziyyətinin isə orta ağır olduğu bildirilir.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Quba regional qrupundan bildirilib ki, hazırda araşdırma apaırılır.

