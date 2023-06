Azərbaycanda dərslər bu tarixdə başlaya bilər - AÇIQLAMA

"Azərbaycanda dərslər sentyabrın 1-dən başlamalıdır. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Sovet dövründə təhsilin həm müsbət, həm də mənfi ənənələri olub. Həmin müsbət təcrübələrdən bu gün istifadə etməliyik".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri İTV-də yayımlanan "Sabaha saxlamayaq" verilişində qonaq olan millət vəkili Ceyhun Məmmədov bildirib.

Deputat hesab edir ki, dərslərin o vaxt sentyabrın 1-dən başlamasının səbəbi hava şəraiti ilə əlaqəli olub: "Nəzərə almaq lazımdır ki, iyunun əvvəlindən havalar istiləşməyə başlayır. Bizim bütün bölgələrimizdəki məktəblərdə şagirdlərin normal təhsil alması üçün müəyyən sistemlər mövcud deyil. O baxımdan bizim bu ənənəni qorumağımız lazımdır.

Digər məsələ isə ondan ibarətdir ki, 3 ay tətil müddəti ilə bağlı təhlillər aparmalıyıq. Sovet dövründə 3 ay yalnız tətil deyildi. Tədris müddəti bitəndən sonra şagirdlərin düşərgələrə getmək imkanı var idi. Şagirdlər orada həm öyrənir, həm əylənir, həm də dincəlirdi".

