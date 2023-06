Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Xerson vilayətinə səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Kaxovka SES-in bəndinin partladılması nəticəsində dəyən ziyanın, dağıntıların fəsadlarının aradan qaldırılmasına dair müşavirə keçirib.

