ABŞ-nin Ermənistandakı səfiri Kristina Kvien Azərbaycanla sərhədə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı səfir öz tviter hesabında paylaşıb.

Onun sözlərinə görə, Sünik vilayətinə (Zəngəzur) səfər edib və burada yerli sakinlər və məmurlarla görüşüb.

