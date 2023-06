Pakistan Ali Məhkəməsi ölkənin sabiq baş naziri, müxalif “Ədalət naminə hərəkat” partiyasının lideri İmran Xanı vəkil Əbdül Rəzzək Şarın qətlinin təşkilində ittiham edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Dawn" qəzeti məlumat yayıb.

Məhkəmə ittiham üzrə özünü müdafiə etmək üçün İmran Xana iki həftə möhlət verib. “Ədalət naminə hərəkat” partiyası isə sabiq baş nazirin qətllə əlaqəsinin olmadığını, ittihamım siyasi sifariş olduğunu bəyan edib.

