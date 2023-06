Qəbələdə 16 nəfərin xəsarət aldığı qəzanın görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə qəzanın baş vermə anının görüntüləri paylaşılıb.

Qeyd edək ki, mayın 26-da saat 12 radələrində Qəbələ rayonunun Nohurqışlaq kəndi ərazisində "Ford" markalı mikroavtobusla "Mitsubishi" markalı minik avtomobili toqquşub. Ümumilikdə 16 nəfərə yaxın şəxs ilkin tibbi yardım üçün müraciət edib.

