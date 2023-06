Beyləqanda avtomobilin arxa şüşəsinə yazı yazan şəxslə bağlı müvafiq tədbir görülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyev məlumat verib.

"Qeyd olunan avtomobilin sürücüsü polis orqanına gətirilərək müvafiq tədbir görülüb. Avtomobilin arxa şüşəsinə yapışdırdığı şəkil təmizlənib", - deyə qurum rəsmisi bildirib.

