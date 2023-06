“İnter Mayami” Lionel Messinin transferini açıqlayandan bir neçə saat sonra klubun instaqram hesabındakı izləyicilərinin sayı 4 dəfə artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Messi transferindən sonra klubun 900 minlik instaqram səhifəsində izləyicilərin sayı 4,5 milyonu keçib. Qeyd edək ki, Messi 2021-ci ildə PSJ-yə imza atdıqdan sonra da oxşar hal olmuşdu.

Həmin vaxt PSJ-nin instaqram hesabı 5,6 milyon izləyici artmışdı.



