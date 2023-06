Maraqlı anlar Türkiyənin "Beyaz" Tv kanalında yaşanıb.

Metbuat.az türk mediasına istinadən bildirir ki, proqramların birində intim hislər barədə danışaq psixoloq Esra Ezmecinin danışdıqları aparıcını utandırıb və o, reklam fasiləsinə ayrılmaq qərarı verib.

Həmin görüntünü təqdim edirik:

