"Avroviziya" təmsilçilərimizdən olan Safurə Əliyeva qayınatası, mərhum energetika naziri Natiq Əliyevlə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az Axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, o, qayınatasının ölüm ildönümü olduğunu vurğulayıb.

Safurə həyat yoldaşı Fərhad Əliyevin də yer aldığı şəklə "Əziz atamız, babamız, böyüyümüz.. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin" sözlərini yazıb.

Qeyd edək ki, N.Əliyev 2017-ci ildə iyunun 9-da dünyasını dəyişib.

