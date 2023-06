Orxan Fikrətoğlu Mədəniyyət Nazirliyi Kino Agentliyinin sədrinin müşaviri vəzifəsinə təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.

Qeyd edək ki, daha öncə Orxan Fikrətoğlu Dövlət Turizm Agentliyinin Milli Kulinariya Mərkəzinin rəhbəri vəzifəsində idi.

