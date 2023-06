Gənc yazar Günel Eminli vəfat edib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun dostları sosial mediada məlumat yayıblar. Bildirilib ki, bu gün eyni zamanda mərhumun doğum günü imiş.

G.Eminli uzun müddətdir xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi.

Qeyd edək ki, o, ədəbiyyat-mədəniyyət saytlarında müxtəlif yazılarla çıxış edirdi, bir neçə kitabın müəllifi idi.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.