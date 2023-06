Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti kəskin dəyişəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, iyun ayının 15-i və 16-sı paytaxtda və yarımadada güclü külək əsəcək.

İyunun 15-i gündüz havanın temperaturu 28, ertəsi gün isə 29 dərəcə təşkil edəcək.

Güclü küləyin iyunun 17-dən kəsiləcəyi gözlənilir.

Həmin gündən etibarən havanın temperaturunun yenidən 30 dərəcənin üzərinə qalxacağı proqnozlaşdırılır.

