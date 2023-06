Sabah Azərbaycana səfər edəcək Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın səfər proqramı açıqlanıb.

Metbuat.az bildirir ki, Ərdoğan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşəcək. İki ölkə rəhbərləri Türkiyə və Azərbaycan arasındakı əməkdaşlığı müzakirə edəcəklər.

Liderlər eyni zamanda Azərbaycan və Ermənistan arasında dialoq prosesində əldə olunan irəliləyiş barədə danışacaqlar.



Qafqaz regionunda daimi sülh və sabitliyin təmin olunması üçün mesajlar veriləcək.

