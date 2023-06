Azərbaycanda 5 il ərzində sənaye məhsulları ixracının qeyri neft-qaz ixracında payı 62,6 %-ə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov özünün tviter hesabında yazıb.

"Ölkəmizdə ixracın şaxələndirilməsi və sənaye məhsullarının rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması istiqamətində reallaşdırılan tədbirlər nəticəsində 2018-2022-ci illərdə sənaye məhsulları ixracının qeyri neft-qaz ixracında payı 51,8 %-dən 62,6 %-ə çatıb".

