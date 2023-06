Kredit faizləri aşağı salınacaq? - Mərkəzi Bank sədrindən açıqlama

Bank kreditləri faizlərini aşağı salmaq üçün depozit faizlərini də aşağı salmalıyıq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu bu gün Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin iclasında Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Taleh Kazımov deyib.

O qeyd edib ki, istehlak kreditləri üçün isə faiz göstəricisi hazırda 16,1 %-dir. “Biz kredit faizləri aşağı salmaq üçün depozit faizlərini də aşağı salmalıyıq. Amma etiraf edək, 4-5 %-lə banka depozit qoyan olacaqmı? Biz depozit faizlərini aşağı salsaq, camaat depozitini banka gətirməyəcək”, - deyə o əlavə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.