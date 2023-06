Gürcüstanın Qori vilayətinin Variani kəndində Stalinin heykəlinin başı qoparılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Heykələ kimin zərər verdiyi məlum deyil.

Qeyd edək ki, eyni hadisə 2022-ci ilin fevralında da qeydə alınıb.Heykəli kənd sakinləri öz vəsaitləri hesabına ucaldıblar.

